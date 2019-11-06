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11. 06. 2019

Климкин снова просит Раду об отставке

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывает народных депутатов поддержать представление президента Владимира Зеленского о его отставке с должности главы МИД. Об этом Климкин сообщил в Twitter.

"Дубль №2. Искренне прошу депутатов поддержать мою просьбу об отставке. Как говорится, спасибо. Заранее", - подчеркнул Климкин.

Ранее президент Владимир Зеленский снова подписал представление в Верховную Раду об освобождении Климкина от должности министра иностранных дел.

Также Зеленский предложил кандидата на пост главы МИД - Пристайко Вадима Владимировича.

Напомним, президент уволил руководство Госуправделами. Зеленский также попросил парламент уволить генерального прокурора Юрия Луценко.

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Источник: korrespondent.net

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