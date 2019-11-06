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11. 06. 2019

Экологи уточнили информацию по количеству химикатов в реке Рось

Экологи уточнили информацию по количеству ядохимикатов, которые попали в притоки реки Рось, из-за ДТП. По данным экологической инспекции, в водоем вылилось почти 900 литров химикатов. Об этом заявил первый заместитель начальника Госэкоинспекции в Винницкой области Игорь Осадчук в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

"По уточненным данным в воду попало 880 литров гербицидов и фунгицидов. Хочу еще раз всем отметить, что данные о том, что в воду упал инсектицид Нурал Б не подтверждается", - сказал Осадчук.

Отмечается, что ранее правоохранители сообщали об около 300 литров химикатов.

Напомним, в селе Збаржевка Винницкой области в реку Рось перевернулся грузовик с химическими препаратами, вследствие чего погибла рыба и все обитатели водоемов. Принято решение о прекращении водоснабжения в городе Белая Церковь с 23.00. Позже стало известно, что химикаты, загрязнившие реку, были украдены.

В связи с загрязнением воды, в Белой Церкви и Умани ввели аварийный режим водоснабжения.

Премьер-министра Владимир Гройсман сообщил, что угроза отравления химикатами, попавшими в реку Рось миновала.

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Источник: korrespondent.net

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