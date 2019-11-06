В США прекратили обучение турецких военных

ВВС США исключили 26 турецких военнослужащих из программы подготовки работы с истребителями F-35. Об этом 11 июня сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.
Представитель Пентагона подполковник Майк Эндрюс подтвердил прекращение подготовки турецких военнослужащих по программе F-35.
Он подчеркнул, что если политика Анкары не изменится, американские военные продолжат сворачивать участие турецких союзников в этой программе.
Ранее сообщалось, что США приостановили поставки оборудования для американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в Турцию в связи с решением Анкары приобрести у России зенитные ракетные системы.
США выступают против покупки С-400 турецкой стороной. Вашингтон требует от Анкары отказаться от российских комплексов в пользу американских ЗРК Patriot.
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Источник: korrespondent.net
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