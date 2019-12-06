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12. 06. 2019

Климкин усомнился, что Украина скоро вступит в ЕС

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин счиатет, что для вступления в Евросоюз Украине нужно более, чем десять лет. Об этом он написал в Facebook 11 июня.

По словам главы МИД, чтобы вступить в ЕС как минимум через десять лет соответствующие переговоры нужно начинать в ближайшее время.

"Немного досадно выступать в роли разрушителя мифов и говорить людям правду после того, как им нарассказывали сказок. Кто-то слышал, что будем вступать в ЕС в 2025. Это глупости, ведь для этого уже давно должны были вести переговоры о вступлении. Кто-то слышал, что через десять лет − уже реальнее, но все еще глупость. Ведь для этого переговоры о вступлении надо было начинать буквально завтра", − подчеркнул Климкин.

При этом он выразил уверенность, что Украине удастся осуществить этот шаг.

"Мы это точно сделаем. Но для этого нам нужно точно стать на голову лучше всех предыдущих кандидатов", − указал министр.

Ранее сообщалось, что до 2025 года к Европейскому Союзу вероятнее всего присоединятся Сербия и Черногория. 

Напомним, в феврале вступили в силу изменения в Конституцию, которые закрепляют курс Украины в Европейский Союз и НАТО.

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Источник: korrespondent.net

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