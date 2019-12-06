В Белой Церкви мужчина угнал катафалк

Правоохранители Белой Церкви во вторник, 11 июня, получили сообщение о похищении автомобиля, который, судя по фотографии, использовался для предоставления ритуальных услуг. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Отмечается, что машину быстро обнаружили у местного магазина и остановили. Похитителем оказался 23-летний житель города Тетиев.

Против него возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

Полиция устанавливает все обстоятельства преступления, ведется следствие.

В настоящее время решается вопрос об объявлении подозрения задержанному.

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Источник: korrespondent.net