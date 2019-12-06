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12. 06. 2019

В Белой Церкви мужчина угнал катафалк

 
Правоохранители Белой Церкви во вторник, 11 июня, получили сообщение о похищении автомобиля, который, судя по фотографии, использовался для предоставления ритуальных услуг. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.
 
Отмечается, что машину быстро обнаружили у местного магазина и остановили. Похитителем оказался 23-летний житель города Тетиев. 
 
Против него возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.
 
Полиция устанавливает все обстоятельства преступления, ведется следствие.
 
В настоящее время решается вопрос об объявлении подозрения задержанному.
 
Пьяный житель Запорожья катался в катафалке с тремя трупами
 
Напомним, в Австралии душевнобольной мужчина угнал автомобиль похоронной службы, в котором в находилось тело умершего.

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Источник: korrespondent.net

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