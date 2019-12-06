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12. 06. 2019

ЕСПЧ обязал Россию перевести Бекирова из тюрьмы в больницу

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 11 июня обязал Россию срочно поместить в больницу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, который находится в СИЗО Симферополя, в связи с ухудшением его состояния. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Напомним, в аннексированном Крыму Бекирова обвиняют в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки. Его задержали в декабре 2018 года при въезде из Херсонской области на территорию полуострова.

Адвокат Бекирова Ислям Велиляев заявил, что направит решение ЕСПЧ следователю по делу и российскому омбудсмену Татьяне Москальковой.

"Если следователь не отреагирует, я буду вынужден обратиться в суд. Полгода подряд адвокаты говорят о том, что наш подзащитный медленно умирает в СИЗО. И у него каждый день на счету", − подчеркнул Велиляев.

Согласно правилу 39 регламента ЕСПЧ, которое было применено по отношению к активисту Бекирову, российские власти обязаны незамедлительно поместить его в больницу не тюремного типа.

Ранее сообщалось, что тяжело больной Бекиров не получает медикаментов в СИЗО Симферополя. 

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Источник: korrespondent.net

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