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12. 06. 2019

Во Франции заключенный взял в заложники двух надзирателей

Во Франции в тюрьме Конде-сюр-Сарт заключенный, отбывающий дительное наказание, взял в заложники двух человек. Об этом вечером 11 июня сообщил телеканал BFMTV.

Отмечается, что 35-летний мужчина, который отбывает наказание за убийство и изнасилование, взял в заложники стажера и надзирателя.

У него наблюдаются психические расстройства. Кроме того, он проходит курс лечения от наркотической зависимости. 

По данным телеканала, мужчина уже захватывал заложников во время пребывания в другой тюрьме.

Позже стало известно, что ситуацию с заложниками удалось разрешить. Как сообщила министр юстиции Франции Николь Беллубе, обоих надзирателей освободили.

"Конец захвата заложников в тюрьме Конде-сюр-Сарт. Я благодарю команды тюремной администрации и спецподразделение полиции за их участие", − написала Беллубе в Twitter.

В перуанской тюрьме заключенные взяли охранников в заложники

Ранее сообщалось, что полиция штурмовала тюрьму Конде-сюр-Сарт, чтобы задержать заключенного, который напал на охранников и забаррикадировался.

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Источник: korrespondent.net

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