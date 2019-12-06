На автомагистрали в Чехии вечером во вторник, 11 июня, школьный автобус врезался фуру, ранения получили по меньшей мере 18 человек, сообщает Vinegret.

Авария произошла на востоке страны, недалеко от города Литовел (Оломоуцкий край).

"Всего в салоне находились 25 детей в возрасте около десяти лет. На место оперативно прибыли пожарные, несколько машин скорой помощи и медицинский вертолет", - говорится в сообщении.

Всех пострадавших госпитализировали. По словам врачей, тяжелые травмы получил только водитель. Дети отделались преимущественно царапинами и ушибами. Причины ДТП выясняются.

Cмотрите фотогалерею: В Чехии школьный автобус врезался в фуру

Ранее в Сербии школьный автобус столкнулся с поездом, погибли три человека.

Перед этим в Индии также школьный автобус столкнулся с поездом. В результате ДТП погибли 13 детей.

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Источник: korrespondent.net