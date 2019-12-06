Трамп отреагировал на сообщения о работе брата Ким Чен Ына на ЦРУ

Президент США Дональд Трамп заявил, что не допустил бы использования сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына в качестве информатора Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом сообщает в среду, 12 июня, РИА Новости.

"Я видел информацию о ЦРУ применительно к его брату или сводному брату. И я сказал бы, что такое не произошло бы под моим руководством, это точно. Я не позволил бы этому случиться", - сказал он в среду журналистам.

Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что сводный брат лидера КНДР Ким Чен Нам, убитый в 2017 году в аэропорту Малайзии, был информатором ЦРУ и несколько раз встречался с сотрудниками управления.

По данным издания, Ким Чен Нам поехал в Малайзию в феврале 2017 года, чтобы встретиться со своим контактным лицом из ЦРУ.

Напомним, Ким Чен Нам погиб в аэропорту Куала-Лумпура после нападения двух женщин, которые применили нервно-паралитическое вещество VX.

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Источник: korrespondent.net