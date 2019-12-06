Племянница экс-шпиона Скрипаля пишет книгу

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль в ночь на среду, 12 июня, опубликовала в соцсетях часть своей книги Беседы с черным котом. Она повествует о дне после отравления в Солсбери, когда ей пришлось общаться с журналистами и уйти с работы, сообщает ТАСС.

"Вторая глава посвящена следующему дню после того, что случилось. Как я звонила в посольства, как связалась с корреспондентами, чтобы сказать, что это не какая-то неизвестная дама, а [двоюродная сестра] Юля", - сообщила Скрипаль.

Также в новой главе она рассказала, что потеряла работу после появления новостей об инциденте в Солсбери.

"Причем тут ты, нужно тебе это? Живи своей жизнью. Это я буду слышать еще не раз. Но [начальник] заявление [об увольнении] по "собственному [желанию]" подписал, так спокойней", - отметила Виктория.

Она также сообщила в публикации о слухах, которые стали появляться сразу после отравления в Солсбери. Ложная информация, по словам Виктории, касалась состояния здоровья матери Сергея Скрипаля Елены и его недвижимости в Испании.

"Спускать ложь я не собиралась", - пишет Виктория.

В целом книга будет посвящена тому, как переживали родственники Сергея Скрипаля в Ярославле последствия происшествия в Солсбери.

Виктория Скрипаль проживает в Ярославле с матерью экс-полковника ГРУ. Ранее они намеревались посетить Великобританию, чтобы узнать о состоянии родственников, но Виктории неоднократно отказывали в выдаче британской визы.

Перед этим дочь Скрипаля Юлия публично просила Викторию не приезжать и не пытаться связаться с ними.

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Источник: korrespondent.net