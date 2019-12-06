Лента RSS
Подписаться на ленту
12 июня 2019, среда, 09:37
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,35
12. 06. 2019

Британец выиграл в лотерею $156 миллионов

 
Житель Великобритании выиграл 123 миллиона фунтов (более 156 миллионов долларов) в лотерею EuroMillions и стал обладателем третьего крупнейшего выигрыша в стране. Об этом в во вторник, 11 июня, сообщила газета Mirror.

Как сообщил сотрудник лотереи, победитель смог угадать пять основных номеров − 27, 46, 42, 25, 39, а также два дополнительных − 11, 12. 

Первая лотерея EuroMillions прошла 13 февраля 2004 года в трех странах: Франции, Испании и Великобритании. В октябре 2004 года к лотерее присоединилось еще шесть стран: Люксембург, Бельгия, Швейцария, Португалия, Ирландия и Австрия.
 
Выигрыши облагаются налогом только в Швейцарии. Один лотерейный билет стоит 2,5 евро. Всего участниками лотереи являются около 200 миллионов человек.
 
Ранее сообщалось, что безработный американец из штата Нью-Джерси сорвал джекпот в лотерее в размере 273 миллиона долларов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В анкете, которую я заполнял перед операцией, был вопрос: кому звонить в случае крайней необходимости?
Я написал: более квалифицированному хирургу.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.