Лента RSS
Подписаться на ленту
12 июня 2019, среда, 09:37
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,35
12. 06. 2019

Израиль запустил ракеты по Сирии − СМИ

 
Израиль совершил ракетную атаку на Сирию. Об этом в среду, 12 июня, сообщило агентство SANA.
 
Отмечается, что сирийские средства противовоздушной обороны в ночь на среду отразили ракетную атаку на юге страны.
 
Обстрелу подвергся район Телль-эль-Хара. В результате атаки был нанесен материальный ущерб, жертв нет.
 
Также агентство утверждает, что Израиль после ракетной атаки начал создавать помехи сирийским радарам.
 
Напомним, 2 июня системы противовоздушной обороны Сирии поразили несколько воздушных целей к югу от Дамаска. Позже израильские военные подтвердили, что нанесли ракетный удар в ответ на обстрел с сирийской территории.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В анкете, которую я заполнял перед операцией, был вопрос: кому звонить в случае крайней необходимости?
Я написал: более квалифицированному хирургу.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.