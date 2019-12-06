Израиль запустил ракеты по Сирии − СМИ

Израиль совершил ракетную атаку на Сирию. Об этом в среду, 12 июня, сообщило агентство SANA.

Отмечается, что сирийские средства противовоздушной обороны в ночь на среду отразили ракетную атаку на юге страны.

Обстрелу подвергся район Телль-эль-Хара. В результате атаки был нанесен материальный ущерб, жертв нет.

Также агентство утверждает, что Израиль после ракетной атаки начал создавать помехи сирийским радарам. Напомним, 2 июня системы противовоздушной обороны Сирии поразили несколько воздушных целей к югу от Дамаска. Позже израильские военные подтвердили, что нанесли ракетный удар в ответ на обстрел с сирийской территории.

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Источник: korrespondent.net