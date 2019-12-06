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12. 06. 2019

Макрон сообщил о подготовке переговоров с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что между европейскими странами и Россией должна продолжаться "стратегическая дискуссия". Об этом он заявил в интервью швейцарскому телеканалу RTS во вторник, 11 июня.

"Европа с ее многополярностью, политику которой я защищаю, должна восстановить новые правила доверия и безопасности с Россией и не должна соглашаться исключительно с НАТО", − указал французский лидер.

При этом он подчеркнул, что Европа не должна закрывать глаза на аннексию Крыма, так как это был "военный жест" со стороны РФ.

По словам Макрона, от того, насколько существенными будут усилия Москвы по реализации минских соглашений и прекращению военного конфликта в Украине, зависит, будет ли формат G7 вновь расширен до G8 за счет возобновления членства России.

Президент Франции отметил, что на этой неделе собирается провести "длинную и насыщенную" беседу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Деталей готовящихся переговоров он не раскрыл, заметив, что между Россией и странами Европы "есть разногласия", которые нужно преодолеть.

"Было бы неправильно позволять России разворачиваться к Китаю", − подытожил Макрон.

Ранее сообщалось, что 6 июня Макрон и президент США Дональд Трам во время встречи в Нормандии обсудили ситуацию в Украине.

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Источник: korrespondent.net

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