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12. 06. 2019

В Конгрессе США не закрыт вопрос импичмента Трампа

 
Вопрос импичмента президента Дональда Трампа остается на рассмотрении в палате представителей Конгресса США. Об этом во вторник, 11 июня, сообщила спикер палаты, представитель Демократической партии Нэнси Пелоси, передает CNN.

При этом Пелоси добавила, что данный вопрос требует дополнительного обоснования, и выступила против срочного начала процесса импичмента несмотря на призывы демократов и кандидатов в президенты США на следующих выборах в 2020 году.

Она указала, что сомневается в эффективности процесса на нынешнем этапе в связи с отсутствием достаточных доказательств, которые могли бы гарантировать конечную цель этих усилий.
 
По словам спикера, на данный момент процедура импичмента завершится обжалованием в судах.
 
Напомним, призывы к импичменту Трампа возобновились после расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому делу". 
 
Импичмент может быть объявлен президенту США по результатам судебного процессе в палате представителей, обвинения должен подтвердить сенат. Импичмент не был объявлен еще ни одному президенту США. 
 
Ранее сообщалось, что почти половина американцев поддерживает импичмент президента. 

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Источник: korrespondent.net

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