Ряд стран распространяет ложную информацию о Трампе − Болтон

У США есть причины полагать, что Россия, Китай и ряд других стран распространяют ложную информацию о внутренних разногласиях в администрации президента США Дональда Трампа. Об этом во вторник, 11 июня, заявил советник американского лидера по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, пишет Bloomberg.

"У нас есть серьезные основания считать, что Северная Корея, Иран, Венесуэла, Россия и Китай решили − и это можно увидеть в публичном пространстве − попробовать распространить дезинформацию, касающуюся администрации президента США. Скажем, о том, что президент и его советники не могут прийти к согласию, и тому подобные вещи", − рассказал Болтон, выступая на встрече финансовых директоров крупных международных компаний, ежегодно организуемой изданием The Wall Street Journal.

При этом советник Трампа не привел никаких доказательств, подтверждающих это обвинение, и не пояснил, о каких именно разногласиях сотрудников администрации Трампа шла речь.

Ранее Трамп заявил, что доволен советами Болтона, но несмотря на это прикладывает усилия, чтобы сдерживать его характер.

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Источник: korrespondent.net