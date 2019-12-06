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12. 06. 2019

В ресторане Ковеля отравились 13 человек

Массовое отравление произошло в Ковеле Волынской области после семейного празднования в одном из заведений общественного питания. По состоянию на вторник, 11 июня, за медицинской помощью обратилось 13 человек, из них двое детей, сообщает Волынский лабораторный центр МОЗ Украины.

Отмечается, что у всех пострадавших наблюдались симптомы пищевого отравления. По результатам медицинского осмотра больных установлен диагноз Острый гастроэнтероколит. Состояние больных средней тяжести.

Во время эпидемиологического расследования для проведения бактериологических, вирусологических, физико-химических лабораторных исследований отобраны пробы пищевых продуктов, питьевой воды, смывы с оборудования, посуды, инвентаря на пищеблоке пищевой мощности, обследованы персонал и контактные лица. Лабораторные исследования биоматериала от больных и декретированных лиц, а также образцов окружающей среды продолжаются.

Для принятия мер и окончательного определения причины и обстоятельств отравления людей привлечена Госпродпотребслужба Ковеля. Ожидаются результаты государственного надзора соблюдения санитарного законодательства и законодательства в сфере безопасности пищевой продукции.

Эпидемиологическое расследование продолжается.

Напомним, во Львове 45 человек отравились на свадебном банкете в ресторане Червона рута. Среди пострадавших - пять детей. Почти всех отравившихся госпитализировали. Позже стало известно, что ресторан закрыли на две недели.

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Источник: korrespondent.net

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