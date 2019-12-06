В АП предложили новый способ покупки газа в РФ

Представитель президента Владимира Зеленского в Кабмине Андрей Герус предложил новый способ покупки российского газа. Свою идею он озвучил в эфире телеканала 112 Украина.

В частности, Герус предложил лидерам Оппозиционной платформы - За жизнь Юрию Бойко и Виктору Медведчуку создать частную компанию, которая сможет заключить соглашение с российским Газпромом и поставлять газ в Украину.

"Им для этого не нужна ни власть, ни новый президент, ни старый президент, а им надо купить его, привезти в Украину и продать. Мы будем все аплодировать и говорить спасибо", - заявил Герус.

Он также добавил, что во время поездки в Россию Бойко и Медведчуку следовало сразу заключить контракт с Москвой.

"Если господин Бойко и господин Медведчук договорились о какой-то цене газа, им надо немедленно эти договоренности положить на бумагу, подписать договор", - сказал Герус.

Таким образом он отреагировал на поездку Юрия Бойко и Виктора Медведчука 7 июня в Санкт-Петербург, где они встретились с председателем правления российской государственной энергокомпании Газпром Алексеем Миллером.

Ранее в Администрации президента заявляли, что не нуждаются в Медведчуке для переговоров с Россией.

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Источник: korrespondent.net