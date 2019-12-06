В мире незаконно эксплуатируют труд 152 миллионов детей - UNICEF

В мире незаконно эксплуатируют труд 152 миллионов детей, которые не достигли возраста трудовых обязательств. Об этом заявил Детский фонд ООН, пишет DW во вторник, 11 июня.

Согласно подсчетам UNICEF, 72 миллиона таких детей проживают в Африке и еще 62 миллиона - в Азии. Больше 70% эксплуатируемых детей работают в сельском хозяйстве и в опасных для жизни условиях.

Как отмечает фонд, с 2000 по 2016 год количество эксплуатируемых детей уменьшилось на 100 миллионов. UNICEF высказал обеспокоенность тем, что в последние три года замедлился темп уменьшения количества таких детей.

Важным в решении этой проблемы является доступ к школьному образованию, подчеркивает фонд.

Эксплуатация детского труда является незаконной согласно конвенции про права человека.

Напомним, что ранее сообщалось, что жительница Хмельницкого пыталась продать 16-летнюю дочь в бордель.

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Источник: korrespondent.net