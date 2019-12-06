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12. 06. 2019

Токаев вступил в должность президента Казахстана

Избранный на досрочных выборах глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду, 12 июня, официально вступил в должность президента страны, сообщает Интерфакс.

Токаев на церемонии инаугурации принес присягу на государственном - казахском - языке, положа правую руку на Конституцию.

Текст данной присяги, закрепленный Конституцией республики, гласит: "Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан".

После этого прозвучал гимн Казахстана и артиллерийские салюты в честь президента. По окончании церемонии глава Центральной избирательной комиссии вручил Токаеву удостоверение президента Казахстана.

Казахстан после выборов. Транзит власти и протесты

Напомним, в понедельник ЦИК Казахстана официально заявила о победе Касым-Жомарта Токаева на президентских выборах. В стране начались митинги недовольных результатами президентских выборов. За два дня задержали около 700 человек.

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Источник: korrespondent.net

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