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12. 06. 2019

На предприятии под Киевом нашли десятки нелегалов

Под Киевом пограничники обнаружили 24 нелегала ​​из стран Африки и Азии на лесоперерабатывающем предприятии. Об этом 12 июня сообщает государственной пограничная служба Украины.

Миграционная служба совместно с сотрудниками погранслужбы и оперативного подразделения ОКПП Киев, а также следователи полиции и специальное подразделение ДОЗОР провели 11 июня обыск на лесоперерабатывающем предприятии в Бориспольском районе Киевской области.

В ходе следственных действия правоохранители выявили 24 иностранца из Нигерии, Китая, Конго и других стран. Они прибыли в Украину под предлогом обучения, а на самом деле незаконно перерабатывали лес.


 
"Установлено, что иностранные граждане прибыли на территорию Украины под предлогом обучения в высших учебных заведениях. На самом деле последние привлекались к незаконной труда на территории Украины", - говорится в сообщении пограничников.
 
Сейчас принимаются меры по депортации нелегалов и устанавливают причастных к незаконному трудоустройству лиц.

Это уже не первый случай, когда в Украине используют труд прибывших в страну нелегальных мигрантов.

Так, в Киеве обнаружили подпольную АЗС на автомойке, на которой трудились 14 нелегалов.

В СБУ также раскрыли канал нелегальной миграции, который организовали четверо украинцев.


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Источник: korrespondent.net

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