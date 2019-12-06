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12. 06. 2019

Появились подробности ДТП с лесорубами Закарпатья

Лесовоз, в результате опрокидования которго погибли пять человек, снесло в реку селевым потоком. Об этом рассказали в облуправлении лесного и охотничьего хозяйства Закарпаться, сообщает Укринформ в среду, 12 июня.
 
"По предварительной информации, трагедия произошла из-за внезапного селевого потока, который возник в лесу после сильного ливня. Именно он понес грузовик и опрокинул в реку. Двое из погибших были лесниками. Сейчас мы уточняем информацию", - сказал заместитель директора ЗОУЛОХ Василий Кий.
 
Фото с места трагедии опубликовал активист Роман Келемен в Facebook.
 
"В Тячевском районе произошла страшная трагедия. Погибли пять человек. Люди ушли на заготовку дров, машина сорвалась с горы и упала в реку. 4 мужчин нашли мертвыми, а одного отнесла река. Как видно из фотографии, из машины осталась рама, а людей смешало с дровами и грязью"- написал Келемен.
 
Внимание! Не рекомендуется смотреть людям со слабой психикой!
 

Cмотрите фотогалерею: Появились подробности ДТП с лесорубами Закарпатья

Фото: Роман Келемен/Facebook.
 
По данным полиции, 11 июня около 19:00, в полицию поступило сообщение об опрокидывании автомобиля в лесу вблизи села Тарасовка Тячевского района.

"Следственно-оперативная группа обнаружила в начале села Тарасовка тела 56-летнего, 55-летнего и 38-летнего местных жителей. Кроме того, на окраине села, в лесном массиве в урочище Пригидське было выявлено опрокинутый автомобиль марки ЗИЛ, в 200 метрах от авто было обнаружено тело 28-летнего местного жителя, а на расстоянии около 2-х километров от места происшествия - тело 36-летнего мужчины", - сообщили в полиции.

Предварительно установлено, что автомобиль могло опрокинуть в результате непогоды, а именно - ливни и подъем уровня воды.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области на автодороге Рогатин – Мукачево перевернулся рейсовый автобус. В результате аварии пострадали пять человек, один из которых скончался.

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Источник: korrespondent.net

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