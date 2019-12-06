В Мексике убили журналистку - СМИ

На юго-востоке Мексики неизвестные преступники убили журналистку Норму Сарабию около собственного дома в районе Уиманигильо в штате Табаско. Об этом 12 июня пишет газета Milenio.

По предварительной версии следствия, к убийству журналистки причастны два вооруженных мужчины. Задержать убийц по горячим следам не удалось. Полиция расследует убийство.

Также не были обнародованы возможные мотивы преступления. Известно, что последние несколько лет Сарабия писала для региональной газеты Tabasco Hoy.

Национальная комиссия по правам человека сообщила, что с 2000 года в Мексике убили более 145 журналистов.

В организации Репортеры без границ подсчитали, что за 2018 год от насилия в латиноамериканской стране пострадали девять журналистов.

В прошлом году в Мексике убили журналиста Серхио Мартинеса. Он неоднократно получал в свой адрес угрозы и был застрелен во время завтрака в гостинице.

Согласно данным Международной федерации журналистов, за 2018 год в мире убили 94 сотрудника СМИ. Лидером по количеству таких убийств стал Афганистан.

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Источник: korrespondent.net