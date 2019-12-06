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12. 06. 2019

В Нотр-Даме впервые после пожара пройдет месса

Первая после пожара мессе состоится в Нотр-Даме уже в субботу, 15 июня. Об этом со ссылкой на местную епархию пишет France 24 в среду, 13 июня.

Мессу проведет архиепископ Парижа Мишель Опети. В ней примут участие всего 20 человек, включая священников собора. Тем не менее, событие будет транслироваться в прямом эфире на французском телевидении, чтобы все христиане Франции могли принять участие.

"Месса пройдет в боковой часовне с ограниченным количеством людей из очевидных соображений безопасности", - заявили в епархии.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что собор будет отреставрирован полностью в течение пяти лет. Местная епархия ведет переговоры с городскими властями, чтобы согласовать режим, в котором в соборе смогу проходить религиозные служения.

Напомним, что 15 апреля в Нотр-Даме случился пожар, длившийся 12 часов. Позже криминалисты выяснили, что вероятной причиной возгорания стало короткое замыкание. На время реконструкцииа власти решили не закрывать собор для туристов.

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Источник: korrespondent.net

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