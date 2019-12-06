Из украинского банка вывели в офшор $17 млн - СБУ

Служба безопасности Украины раскрыла схему присвоения 17 миллионов долларов владельцами коммерческого банка и их дальнейшего вывода в офшоры. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в среду, 12 июня.

Деньги были получены от НБУ в качестве рефинансирования. Чтобы провести сделку, владельцы частного акционерного общества заключили фиктивный международный контракт с офшорной структурой и перечислили ей деньги в счет платы за поставку оборудования. Для того, чтобы избежать валютного контроля и налоговых проверок предприниматели использовали подконтрольный коммерческий банк, который теперь находится в процессе ликвидации.

"Для уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет Украины представители коммерческой структуры пролонгировали сроки расчетов по валютным контрактам путем внесения недостоверных сведений в финансовую документацию. По заключению специалистов, указанная сделка привела к нанесению ущерба государству в размере более 436 млн грн", - отмечается в сообщении пресс-службы.

СБУ предъявила подозрение руководителю ЧАО. Следственно-оперативные действия относительно других людей, причастных к растрате средств рефинансирования НБУ, продолжаются.

Активы банка передаются в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.

Напомним, что ранее ЕС включил 15 стран в "черный список" офшоров.

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Источник: korrespondent.net