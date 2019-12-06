Европейский комиссар по правам человека планирует посетить Крым

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович планирует посетить аннексированный Крым. Об этом она во вторник, 12 июня, сообщила на своей странице в Facebook.

Впрочем, она отметила, что окончательно этот визит еще не подтвержден.

"В связи с некоторыми заявлениями, которые распространяются в средствах массовой информации и сети по поводу моего визита в Крым, я хочу подчеркнуть, что я действительно планирую отправиться в Крым, но пока это еще необходимо подтвердить", - сказала Миятович.

По ее словам, "существует много вопросов, которые должны быть разъяснены для того, чтобы я могла выполнять правозащитную деятельность на полуострове".

В свою очередь первый вице-спикер так называемого "крымского парламента" Ефим Фикс заявил РИА Новости, что будут рады визиту Миятович, однако, требуют объективных и непредвзятых, а также чтобы ее визит в Крым был согласован с МИД РФ.

"Если комиссар Совета Европы приедет в Крым официально, согласовав свой визит с МИД РФ, то мы будем только это приветствовать. Пусть приезжает и посмотрит. Но есть одно условие - выводы по итогам визита комиссаром должны быть сделаны объективные и непредвзятые, которые соответствуют реальной ситуации в Крыму", - сказал Фикс.

Напомним, боснийка Дуня Миятович стала комиссаром Совета Европы по правам человека весной прошлого года.

Как известно, Европейский суд по правам человека рассматривает "крымский" иск Украины против России.

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Источник: korrespondent.net