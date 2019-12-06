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12. 06. 2019

В Днепропетровской области главу ОТО поймали на взятке

Главу Любимовской объединенной территориальной общины (ОТО) во вторник, 11 июня, задержали на взятке в 25 тысяч долларов, которую он требовал и получил за решение земельных вопросов. Об этом сообщает Военная прокуратура южного региона.

"Установлено, что за выделение в собственность гражданина двух земельных участков на территории поселка Первое мая Любимовского ОТГ глава общины требовал от него неправомерную выгоду в размере 25 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что чиновника задержали после получения во вторник всей суммы взятки. В настоящее время ведется следствие. На рабочем месте, дома и в автотранспорте задержанного проводятся обыски.

Отмечается, военная прокуратура готовит также обращение в суд с ходатайством об избрании чиновнику меры пресечения.

Cмотрите фотогалерею: В Днепропетровской области главу ОТО поймали на взятке

Ранее сообщалось, что в Сумской области судью поймали на взятке в размере четырех тысяч долларов.

Перед этим на взятке задержали полицейского чиновника во Львовской области.

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Источник: korrespondent.net

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