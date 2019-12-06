В Мариуполе сотрудник прокуратуры сбил женщину на "зебре"

Авто, которым чиновник прокуратуры Донецкой области, сбило женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшую с травмами госпитализировали. Следователи ГБР выясняют обстоятельства ДТП, сообщили в среду, 12 июня, в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, 11 июня автомобиль Mitsubishi Outlander XL под управлением заместителя руководителя одного из отделов прокуратуры Донецкой области совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Следователи ГБР начали расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

С целью установления всех обстоятельств аварии проводят неотложные следственные действия.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Ранее сообщалось, что суд отправил в СИЗО полицейского, сбившего ребенка в Конотопе.

Ранее полицейский сбил двух пешеходов в Херсоне. На время служебного расследования его отстранили от службы.

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Источник: korrespondent.net