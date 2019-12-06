Стефанчук рассказал о плане президента на 100 дней

Разработали план действий президента Украины Владимира Зеленского на 100 дней. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

Он сообщил, что имеется план на ближайшие 100 лет президентства Зеленского, однако ежедневно появляются неожиданности и план приходится корректировать.

Стефанчук рассказал о четырех фундаментальных целях президента на 100 дней:

Реформирование деятельности президента как институции Комплексный аудита государства Внесение законопроектов по вопросам судебной системы Законодательные инициативы по антикоррупционной политике.

Представитель президента также сравнил президента с шахматным королем – "фигура очень важная, но ходит только на одну клеточку".

По его мнению, ситуация в Украине будет взята под контроль с осени. Только после этого команда Зеленского сможет показать программу действий.

"С осени мы уже сможем взять всю полноту ответственности за ситуацию в стране, показать конкретную программу действий. Пока что у нас работает программа - отстоять выбор людей, чтобы они не потеряли надежду на будущее, и общение с субъектами политических отношений, чтобы они поняли: начались другие времена и надо привыкать жить по правилам", - подытожил Стефанчук.

Ранее Стефанчук утверждал, что у президента готовят план на случай, если Конституционный суд отменит указ Зеленского о роспуске парламента.

Напомним, свое решение по делу о роспуске ВРУ судьи КСУ вынесут до конца июня.

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Источник: korrespondent.net