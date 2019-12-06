Спецназовец Ягуара умер от передозировки наркотиками - СМИ

Утром 11 июня в городской больнице в Киеве умер контрактник из бывшего Ягуара. Об этом со ссылкой на пресс-службу воинской части №3028 сообщает 33 канал в среду, 12 июня.

Издание ссылается на своих читателей, которые уверяют, что у солдата была передозировка наркотиками. Они утверждают, что у военного отказали почки и он был в реанимации, где в понедельник у него уже останавливалось сердце.

"Об этом знали все, но прикрывали. У военного отказали почки, и его доставили в реанимацию. В понедельник у него уже останавливалось сердце, но смогли спасти. Вторая попытка оказалась смертельной. Удивительно, как человек с такими наклонностями вообще попала на службу и почему об этом молчали? - цитирует канал своих читателей.

В пресс-службе воинской части №3028 утверждают, что контрактник был на хорошем счету, а также высказывают свои соболезнования семье погибшего.

"Данный военнослужащий по контракту во время пребывания в выходной день попал в больницу с интоксикацией организма. К сожалению, спасти его не удалось, и мы разделяем горе родителей. Поддерживаем их во всех смыслах этого слова. Контрактник характеризовался как порядочный и адекватный человек", - заявили в пресс-службе.

Канал также приводит слова побратимов погибшего, которые не замечали за ним употребления наркотиков или алкоголя. Они говорят, что в части постоянно проводятся психологические тесты и медицинские осмотры, и если бы информация была правдивой, руководство узнало бы об этом первым.

Напомним, что ранее в поезде из Мариуполя военные отравились алкоголем, один из них погиб.

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Источник: korrespondent.net