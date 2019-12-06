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12. 06. 2019

В Черниговской области появится новый танковый батальон

В Черниговской области формируют новый отдельный танковый батальон. Об этом во вторник, 12 июня, сообщила пресс-служба оперативного командования Север на своей странице в Facebook.

"12 отдельный танковый батальон оперативного командования Север будет сформирован в селе Гончаровское Черниговского района. Новая военная часть не будет входить в состав первой отдельной танковой Северской бригады и будет полностью самостоятельным подразделением", - сказано в сообщении.

Сейчас военное подразделение получает боевую технику, вооружение, материальные запасы. Личный состав будет формироваться исключительно военнослужащими-контрактниками.

Также в командовании отметили, что уже в этом году на территории Гончаровского будут введены в эксплуатацию три общежития улучшенного типа.

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Ранее сообщалось, что в зоне ООС проходили учения танковых экипажей. На полигонах на Донбассе проходили тренировки танковых экипажей, которые находятся в районах отвода.

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Источник: korrespondent.net

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