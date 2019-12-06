У Зеленского заговорили про правки в языковой закон

В Украине один государственный язык - украинский. Однако в языковой закон могут внести определенные правки. Об этом 11 июня рассказал в интервью РБК Украина представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

"Если имплементация этого закона будет требовать каких-то правок, они будут внесены. Но концептуальная для нас вещь – единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский", - отметил Стефанчук.

Он добавил, что гражданское обществе и государство должны совместно проводить мониторинг выполнения тех или иных законов.

По его мнению, именно гражданское общество должно говорить о работоспособности той или иной нормы.

При этом нужно не только сообщать о неработоспособности нормы, а и предлагать идеи для ее исправления и улучшения, считает Стефанчук.

Ранее представитель Зеленского в парламенте рассказал о плане президента на ближайшие 100 дней правления.

Он также назвал четыре основные направления, на которых сосредоточит свою работу Зеленский.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада голосами 278 нардепов приняла языковой закон. Он предусматривает функционирование украинского языка в Украине как единственного государственного.

На новый закон отрицательно отреагировали в Венгрии. В МИД страны заявили, что он нарушает права венгерского меньшинства в Украине.

До конца этого года Венецианская комиссия даст свою оценку закона о языке.

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Источник: korrespondent.net