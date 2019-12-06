Полиция вызвала на допрос погибшего военного

Галина Куцмай, чей сын погиб в зоне ООС, получила вызов на допрос на имя сына от полиции Киева. Об этом женщина написала на своей странице в Facebook в среду, 12 июня.

Мать солдата высказала свое возмущение и считает это издевательством со стороны правоохранительных органов. Женщина также вспомнила, как ее сын неоднократно получал повестки на мобилизацию, будучи в Иловайске и в плену у сепаратистов.

К своему посту женщина добавила фотографию документа.

"Дожили. Когда мой сын Слава Куцмай был в Иловайске, а затем в плену, ему продолжали приходить повестки на мобилизацию. Сегодня, когда уже год, как он погиб в бою в зоне проведения ООС, его вызывают на допрос в МВД с того света", - написала женщина под фото.

Галина также добавила, что у нее нет слов от такого поступка полиции и она считает подобные вещи издевательством над солдатскими матерями.

Напомним, что ранее в СМИ сообщалось, что бывший спецназовец Ягуара умер от передозировки наркотиками.

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Источник: korrespondent.net