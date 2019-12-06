Лента RSS
Подписаться на ленту
12 июня 2019, среда, 12:49
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,35
12. 06. 2019

В ЕС утвердили продление санкций по Крыму

Постоянные представители стран Евросоюза в среду, 12 июня, утвердили продление крымских санкций против России. Об этом сообщил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий, передает Европейская правда.

"Надеюсь на скорое утверждение Советом ЕС. Призываю ЕС усилить давление на РФ в ответ на новые репрессии против крымских татар и Указ руководства РФ о "паспортизации" украинцев Крыма", - заявил он.

Срок действия нынешних санкций ЕС в отношении Крыма завершается 23 июня. Утверждение о продлении действия запрета на инвестиции в Крым ожидается на заседании Совета ЕС 17 июня в Люксембурге.

3 июня стало известно, что Европейская комиссия предложила продлить до 2020 года санкции.

Ранее предполагалось, что санкции будут продлены на полгода, а не на год. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В анкете, которую я заполнял перед операцией, был вопрос: кому звонить в случае крайней необходимости?
Я написал: более квалифицированному хирургу.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.