В ЕС утвердили продление санкций по Крыму

Постоянные представители стран Евросоюза в среду, 12 июня, утвердили продление крымских санкций против России. Об этом сообщил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий, передает Европейская правда.

"Надеюсь на скорое утверждение Советом ЕС. Призываю ЕС усилить давление на РФ в ответ на новые репрессии против крымских татар и Указ руководства РФ о "паспортизации" украинцев Крыма", - заявил он.

Срок действия нынешних санкций ЕС в отношении Крыма завершается 23 июня. Утверждение о продлении действия запрета на инвестиции в Крым ожидается на заседании Совета ЕС 17 июня в Люксембурге.

3 июня стало известно, что Европейская комиссия предложила продлить до 2020 года санкции.

Ранее предполагалось, что санкции будут продлены на полгода, а не на год.

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Источник: korrespondent.net