В Молдове произошла потасовка между новым главой МВД и шефом полиции

Полицейские пресекли стычки между новым министром внутренних дел Молдовы и действующим начальником Генерального инспектората полиции. Инцидент произошел у здания управления Национального инспектората расследований в Кишиневе, сообщает в среду, 12 июня, Интерфакс.

Ранее несколько сотрудников этого управления поддержали новое правительство Молдовы. Они сразу же были отстранены от работы, здание было заблокировано полицейскими в масках, а в кабинетах сотрудников, которые перешли на сторону нового правительства, начались обыски.

Начальник Генерального инспектората полиции (ГИП) Александр Пынзарь, уволенный решением нового правительства, выходя из офиса, сообщил журналистам, что в "здании находятся важные документы и информация о свидетелях громких уголовных дел, поэтому силы полиции прибыли для предотвращения утечки информации".

Новый министр внутренних дел, председатель партии Платформа DA Андрей Нэстасе также рано прибыл на место конфликта и попытался пройти в здание, где находились отстраненные от должности полицейские. Однако ему не позволили это сделать. Нэстасе вступил в конфликт с Пынзарем, который отталкивал его от двери здания. Между ними возникла перепалка, а полицейские в масках встали между министром и начальником ГИП, предотвратив разрастание конфликта.

Напомним, на первом заседании нового правительства единогласно было принято решение об увольнении главы Госиснпектората полиции Александра Пынзаря.

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Источник: korrespondent.net