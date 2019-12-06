Лента RSS
Подписаться на ленту
12 июня 2019, среда, 14:19
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,35
12. 06. 2019

Гройсман предложил увольнять ответственных за плохие вагоны

Премьер-министр Владимир Гройсман предложил "выкидывать с должностей" менеджеров Укрзализныци, ответственных за плохое качество железнодорожных составов. Об этом он заявил на заседании правительства в среду, 12 июня.

Такую меру Гройсман предложил, чтобы поезда в плохом состоянии не становились поводом для заголовков в средствах массовой информации.

"Я не вмешиваюсь в управление компанией, но тех руководителей ДЕПО, которые выпускают в ненадлежащем состоянии подвижной состав, который потом мы видим в СМИ, таких руководителей просто нужно очень быстро выкидывать с занимаемых должностей", - сказал премьер.

Как сообщалось в СМИ ранее, Укрзализныця закупит запчасти из России вдвое дороже украинских.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В анкете, которую я заполнял перед операцией, был вопрос: кому звонить в случае крайней необходимости?
Я написал: более квалифицированному хирургу.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.