Гройсман предложил увольнять ответственных за плохие вагоны

Премьер-министр Владимир Гройсман предложил "выкидывать с должностей" менеджеров Укрзализныци, ответственных за плохое качество железнодорожных составов. Об этом он заявил на заседании правительства в среду, 12 июня.

Такую меру Гройсман предложил, чтобы поезда в плохом состоянии не становились поводом для заголовков в средствах массовой информации.

"Я не вмешиваюсь в управление компанией, но тех руководителей ДЕПО, которые выпускают в ненадлежащем состоянии подвижной состав, который потом мы видим в СМИ, таких руководителей просто нужно очень быстро выкидывать с занимаемых должностей", - сказал премьер.

Как сообщалось в СМИ ранее, Укрзализныця закупит запчасти из России вдвое дороже украинских.

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Источник: korrespondent.net