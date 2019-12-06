Гройсман возмутился остановкой лицензии авиакомпании SkyUp

Премьер-министр Владимир Гройсман дал поручение Минюсту в правовом поле решить вопрос продолжения работы авиакомпании SkyUp, у которой суд приостановил лицензию. Об этом он сказал на заседании Кабинета министров в среду, 12 июня.

Гройсман резко прокомментировал соответствующее решение суда, отметив, что в материалах дела значится, что истец даже не был клиентом компании.

"Я не хочу влиять на украинские суды, но иногда некоторые индивидуумы судебной системы принимают решения, которые на голову не налазят", - сказал он.

Таким образом глава правительства отреагировал на решение Барышевского районного суда, который приостановили лицензию авиакомпании SkyUp.

"Уважая судебную власть, и не вмешиваясь в судебную системы, хочу сказать, что у некоторых индивидуумов есть конфликт со здравым смыслом. Мы начали создавать цифровую таможню, суд запретил… Мы начали привлекать инвестиции в государственное имущество - суд остановил нам это. Это все остановлено, это приводит к проблемам и отсутствию инвестиций", - отметил Гройсман.

Он также поручил Минюсту подготовить по всем таким случаям персональное письмо ко всем органам судебной власти и на имя президента.

"Я буду все делать, чтобы новая Верховная рада приняла правильные законы, чтобы мы получили судебную власть с высоким уровнем уважения общества", - сказал он.

Сегодня стало известно, что Барышевский суд Киевской области постановил приостановить действия лицензии украинской авиакомпании SkyUp Airlines. В авиакомпании заявили, что уже обжаловали решение суда.

Ранее сообщалось, что самолет Boeing 737-800 компании SkyUp сломался во время первого полета и вернулся в аэропорт вылета.

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Источник: korrespondent.net