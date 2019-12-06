"Столица снова услышит стук касок". Шахтеры выдвинули ультиматум

Шахтеры из разных регионов Украины готовы устроить массовые протесты в Киеве, если не решится проблема с задолженностью по зарплате. Об этом сообщил гендиректор Национальной угольной компании Виталий Довгаль, пишут Українські Новини в среду, 12 июня.

"Шахтеры львовских шахт уже заявили, что дают правительству, президенту и министерству энергетики и угольной промышленности времени до конца рабочего дня среды на решение проблемы с долгами по зарплате. В противном случае колонна из западной Украины выдвинется на Киев с целью проведения акций протеста из-за невыплаты зарплат. На Донбассе ситуация не лучше и если проблема не решится, то аналогичное решение может быть принято и там", - сообщил он

По словам Довгаля, горняки готовы к радикальным действиям. "Поэтому наше обращение к Президенту, правительству, министерству энергетики и угля: либо вы выполняете данные обещания – либо столица снова услышит стук шахтерских касок", - добавил он.

Отметим, по данным Независимого профсоюза горняков, общая задолженность шахтерам уже составляет 1,135 млрд гривен. Шахтерам Донетчины не отдали заработанных 447,8 млн гривен, Львовщины – 417,1 млн гривен, Луганщины – 224,5 млн гривен.

Напомним, 7 июня на Львовщине горняки шахт Межиричанская и Степная объявили забастовку. Они отказались спускаться в забои до полного погашения задолженности по заработной плате.

Также горняки перекрывали международную трассу Львов – Рава-Русская с требованием выплаты заработной платы.

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Источник: korrespondent.net