"Столица снова услышит стук касок". Шахтеры выдвинули ультиматум

Шахтеры из разных регионов Украины готовы устроить массовые протесты в Киеве, если не решится проблема с задолженностью по зарплате. Об этом сообщил гендиректор Национальной угольной компании Виталий Довгаль, пишут Українські Новини в среду, 12 июня.
По словам Довгаля, горняки готовы к радикальным действиям. "Поэтому наше обращение к Президенту, правительству, министерству энергетики и угля: либо вы выполняете данные обещания – либо столица снова услышит стук шахтерских касок", - добавил он.
Отметим, по данным Независимого профсоюза горняков, общая задолженность шахтерам уже составляет 1,135 млрд гривен. Шахтерам Донетчины не отдали заработанных 447,8 млн гривен, Львовщины – 417,1 млн гривен, Луганщины – 224,5 млн гривен.
Напомним, 7 июня на Львовщине горняки шахт Межиричанская и Степная объявили забастовку. Они отказались спускаться в забои до полного погашения задолженности по заработной плате.
Также горняки перекрывали международную трассу Львов – Рава-Русская с требованием выплаты заработной платы.
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Источник: korrespondent.net
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