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12. 06. 2019

ВСУ вплотную приблизились к Донецку – журналист

Передовые подразделения 24-й отдельной мехбригады ВСУ им. короля Данила закрепились на новых позициях в городе Марьинка. Они находятся у окраины жилмассива Трудовские в самом западном районе Донецка – Петровском. Об этом накануне сообщил журналист ТРК Украина Алексей Кашпоровский на своей странице в Facebook, выложив видео с место событий.

Теперь так называемая "серая зона" на этом участке сузилась до минимума: от позиций ВСУ до временно неподконтрольных пгт Александровка и самого Донецка – 100-250 м.

"Чуть больше месяца назад разведчики бригады заняли серую зону в сторону Донецка и Трудовских. И теперь украинская армия практически полностью контролирует Марьинку. Благодаря продвижению "королевской" пехоты, жителям Марьинки будет меньше прилетать", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что сейчас военные все еще окапываются на новых позициях и им нужны мешки и сетка.

Ранее в штабе ООС пояснили, как пользуются правом ведения огня. Командиры подразделений имеют право применять оружие в случае возникновения угрозы жизни личному составу и гражданскому населению.

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Источник: korrespondent.net

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