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12. 06. 2019

В Саудовской Аравии аэропорт попал под ракетный обстрел: 26 раненых

Сторонники йеменского движения Ансар Аллах, так называемые хуситы, выпустили ракету по аэропорту города Абха в Саудовской Аравии, в результате ранения получили 26 человек. Об этом сообщает в среду, 12 июня, телеканал Al Arabiya со ссылкой на арабскую коалицию, возглавляемую Саудовской Аравией.

Утверждается, что крылатая ракета ударила по залу прибытия аэропорта. Пострадали мирные граждане – граждане Индии, Йемена и Саудовской Аравии.

В коалиции назвали произошедшее военным преступлением и заявили что эта атака доказывает, что хуситы получили современное оружие из Ирана».

Напомним, Саудовская Аравия созвала внеочередной саммит лидеров арабских стран на фоне обострения в Персидском заливе, а также недавних нападений на две нефтеперекачивающие станции Саудовской Аравии и четыре торговых корабля.

Позже появилось видео последствий атаки БПЛА в Саудовской Аравии. Ответственность за атаки с использованием беспилотников взяли на себя повстанцы-хуситы. Вызванный взрывами пожар не нанес серьезного ущерба.

Также хуситы атаковали с помощью беспилотников аэропорт города Джизан в Саудовской Аравии.

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Источник: korrespondent.net

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