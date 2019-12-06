Лента RSS
Подписаться на ленту
12 июня 2019, среда, 14:14
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,35
12. 06. 2019

ДТП с лесовозом: на Закарпатье 13 июня объявлено днем траура

На Закарпатье 13 июня объявлено днем траура по пятерым погибшим в аварии с участием лесовоза. Соответствующее распоряжение подписал и.о. председателя Закарпатской облгосадминистрации Ярослав Галас.

Государственный флаг Украины будет приспущен на домах государственной власти, органов местного самоуправления, государственных учреждениях, предприятиях и организациях, а также будут отменены все развлекательные мероприятия.

Напомним, что 11 июня в результате падения в реку лесовоза погибли пятеро жителей села Тарасовка Тячевского района. Спасателям удалось найти тела всех погибших.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В анкете, которую я заполнял перед операцией, был вопрос: кому звонить в случае крайней необходимости?
Я написал: более квалифицированному хирургу.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.