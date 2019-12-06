ДТП с лесовозом: на Закарпатье 13 июня объявлено днем траура

На Закарпатье 13 июня объявлено днем траура по пятерым погибшим в аварии с участием лесовоза. Соответствующее распоряжение подписал и.о. председателя Закарпатской облгосадминистрации Ярослав Галас.

Государственный флаг Украины будет приспущен на домах государственной власти, органов местного самоуправления, государственных учреждениях, предприятиях и организациях, а также будут отменены все развлекательные мероприятия.

Напомним, что 11 июня в результате падения в реку лесовоза погибли пятеро жителей села Тарасовка Тячевского района. Спасателям удалось найти тела всех погибших.

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Источник: korrespondent.net