Бойко: Российский газ без посредников будет на 25% дешевле

Нынешняя цена газа для населения искусственно завышена, а вместе с ней завышены цены на отопление и другие товары и услуги для украинцев. Об этом заявил лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко во время встречи с работниками газовой отрасли в Харькове, сообщает пресс-служба его партии.

Лидер партийного списка "Оппозиционной платформы - За жизнь" напомнил о своей встрече с главой Газпрома Алексеем Миллером на прошлой неделе, в которой такжен принимал участие Виктор Медведчук.

"Я считаю, что мы очень хорошо продвинулись в части заключения прямых контрактов на закупку российского газа со снижением стоимости на 25%, что подтвердил руководитель Газпрома Алексей Миллер. Это абсолютно правильно, потому что тот же российский газ сегодня проходит через Украину, Словакию, доходит до Австрии, а потом заводится обратно в Украину по цене на 100 долларов дороже, чем если бы он закупался по прямым контрактам", - заявил Бойко.

"Мы сможем снизить коммунальные тарифы, потому что максимальная цена газа для всех категорий потребителей – населения, коммунальной сферы, промышленности – будет максимум 3800 грн за тысячу кубометров. Это позволит снизить цены на хлеб, сахар, на все продукты, в себестоимости которых есть газовая составляющая. Граждане Украины получат возможность покупать товары первой необходимости значительно дешевле", - добавил он.

Источник: korrespondent.net