Власти пытаются удешевить стоимость переписи населения

Власти ищут оптимальный вариант, как удешевить и до конца года провести перепись населения. По предварительным данным, на ее проведение нужно до 4 млрд гривен. Об этом сообщил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук в интервью РБК-Украина, опубликованном в среду, 12 июня.

"Планировалось закупить планшеты, потом их передать в школы и т.д. Мы сейчас ищем оптимальный вариант, как удешевить и до конца этого года провести (перепись населения, - ред.). Вместо планшетов мы предлагаем провести перепись все же в бумажном варианте", - сообщил он.

Также Стефанчук отметил, что все переписи проводятся в декабре, потому что именно в этом месяце в стране находится максимальное количество людей.

"Надо будет внести изменения в госбюджет, что будет очень сложно сделать. Это фундаментальная вещь, от которой мы должны отталкиваться во всех направлениях реформ. Сейчас мы просто не знаем, сколько в стране людей, их социальные статусы - есть масса граждан, которые оформили себе льготы по фейковым документам. Солдаты, которые потеряли здоровье в боях на Донбассе, не могут оформить себе документы УБД, зато есть масса "корочек" УБД у тех, кто пару дней где-то посидел в прифронтовой зоне. В этом всем перепись поможет навести порядок", - сообщил представитель президента.

Отметим, накануне первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявил, что перепись населения будет проходить с помощью смартфона.

Ранее сообщалось, что Кабмин перенес проведение второй всеукраинской переписи населения с 2016 на 2020 год.

Пробную перепись населения проведут в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области.

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Источник: korrespondent.net