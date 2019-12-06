В Черкассах прокуроры устроили пьяный дебош

Двое сотрудников прокуратуры в Черкасской области так увлеклись празднованием дня рождения одного из них, что устроили дебош. Инцидент случился 7 июня в ресторане Тарас Бульба.

Хулиганами оказались заместитель прокурора области Юрий Ковтун и начальник отдела управления досудебных расследований ГБР Валерий Барабаш.

Видео с инцидентом опубликовал Дмитрий Кухарчук в Facebook.

"У Барабаша, начальника отдела процессуального руководства по уголовным делам ГБР прокуратуры Черкасской области день рождения. На видео он держит Ковтуна, заместителя председателя прокуратуры области, который в пьяном угаре рвется в бой. Пистолет удалось забрать, не ясно что оно с ним сделало бы", - написал Кухарчук.

На видео отреагировал прокурор области Сергей Овчаренко. Он отметил, что событие случилось в нерабочее время, при этом сотрудники прокуратуры не имели оружия.

На них также не поступало заявлений о нарушении общественного порядка ни от персонала ни от посетителей заведения.

"Считаю такое поведение своих подчиненных недопустимым", - написал Овчаренко.

Он добавил, что по факту происшествия проведут служебное расследование. По его результатам и при наличии оснований, материалы в отношении дебоширов направят в Квалификационную дисциплинарную комиссию.

Ранее в Киеве случилось масштабное ДТП из-за пьяного прокурора. В СМИ также писали, что народный депутат Верховной Рады явился на эфир украинского телеканала в состоянии алкогольного опьянения.

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Источник: korrespondent.net