Разведчик с медалью ФСБ. Назначения Зеленского

Президент Владимир Зеленский продолжает неспешно расставлять своих людей на высшие государственные посты.

Добрался президент и до должности главы Службы внешней разведки, вот только его выбор кандидатуры на этот пост уже вызвал скандал.

Корреспондент.net собрал информацию о новых кадрах Зеленского.

Главный разведчик

Зеленский назначил главой Службы внешней разведки народного депутата от фракции Батьківщина Владислава Бухарева.

В 2014 году Бухарев был первым заместителем главы СБУ, начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Также Бухарев является членом коллегии при МВД, ранее входил в конкурсную комиссию по отбору членов Госбюро расследований.

Бухарев ранее неоднократно организовывал выступления Квартала 95 в своем депутатском округе.Сообщения о бесплатных концертах сохранились как на страницах местных СМИ, так и на сайте партии Батьківщина, которую Бухарев представлял в парламенте.

Другие члены семьи чиновника тоже знакомы с актерами Квартала. Жена Бухарева Елена в 2013 году организовывала в столичной гимназии, где преподает русский язык и мировую литературу, концерт к годовщине певца Владимира Высоцкого. Участие в нем принимал 95 Квартал.

Кроме того, жену Бухарева называли "идейным вдохновителем" детского благотворительного спектакля "Тот самый Андерсон", который в 2015 году показали учащиеся той же столичной гимназии вместе с ивент-агентством кварталовцев Gagarins brothers event agency. Спектакль показывали в Сумах – именно в этой области родился и баллотировался в Раду Владислав Бухарев.

Дочь нового разведчика Юлия – молодая певица, часто участвует в организованных отцом концертах. В Facеbook Юлия и Елена публиковали в фото с кварталовцами.

В 2014 году, баллотируясь в Раду, Бухарев среди своих наград указал медаль ФСБ России "За боевое содружество". Позже нардеп объяснял, что получил ее около 10 лет назад, за "участие в проведении международной операции по предотвращению перекидывания крупной партии наркотиков из стран Латинской Америки в Европу".

В своей предвыборной агитации он рассказывал, что после обучения пошел в Службу безопасности и с 1987 года постоянно работает в государственном секторе. В прошлом году он заработал 395 тысяч гривен. Его жена декларирует только заработную плату из столичной Славянской гимназии в 91 тысячу в год.

При этом семья владеет домом на 701 квадратный метр и несколькими участками суммарно на 3 тысячи квадратных метров в Киевской области. Супруги декларирует элитные часы, 409 тысяч долларов и 88 тысяч евроналичкой. Жена имеет недвижимость в оккупированном Крыму: квартиру, паркоместо и участок.

Кроме того, в прошлом году Бухарев сделал дочери-студентке подарок на 15,5 миллионовгривен – вероятно, речь идет о столичной квартире на 219 квадратных метров, владелицей которой стала девушка.

Должность Абромавичусу

Экс-министра экономического развития Айвараса Абромавичуса назначили членом наблюдательного совета государственного концерна Укроборонпром.

В конце 2018 рода журналисты обнародовали большое расследование о хищении в оборонке, в частности в Укроборонпроме, к которым был причастен заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский. В тот же день Гладковского уволили, а бывший президент Петр Порошенко обещал провести международный аудит концерна.

По данным концерна, наблюдательный совет является высшим органом управления Укроборонпрома, в его полномочия входит утверждение стратегии развития и направлений деятельности концерна, осуществление контроля за выполнением концерном и его участниками возложенных на них задач, утверждение направлений деятельности концерна, определение инвестиционной политики.

Также наблюдательный совет контролирует эффективное использование и сохранение объектов госсобственности, осуществления финансово-хозяйственной деятельности концерна.

Чистка губернаторов и в СБУ

Зеленский уволил 15 руководителей областных государственных администраций. И это только первая часть, президент собирается заменить вообще всех глав ОГА.

Сейчас уволены руководители Черниговской (Александр Мисник), Хмельницкой (Вадим Лозовой), Херсонской (Дмитрий Бурий), Тернопольской (Степан Барна), Сумской (Николай Клочко), Полтавской (Олег Товстый), Одесской (отстранен временно исполняющий обязанности главы ОГА Сергея Паращенко), Николаевской (Алексей Савченко), Львовской (Олег Синютка), Кировоградской (Сергей Кузьменко), Киевской (Александр Терещук), Ивано-Франковской (Олег Гончарук), Запорожской (Константин Брыль), Закарпатской (Геннадий Москаль) и Волынской ОГА (Алесандр Савченко).

На сайте президента уже есть указы о назначении временно исполняющих обязанности председателей ОГА. Это заместители уволенных или отстраненных руководителей.

Также Зеленский уволил 2 заместителей главы Службы безопасности и 5 начальников областных управлений ведомства.

Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка отметил, что заместителей главы СБУ Олега Фролова и Владислава Косинского уволили потому, что чиновиники "причастны ко многим противоправных деяниям, в том числе, которые совершались во время избирательной кампании".

В АП также говорят, что уволенные руководители региональных управлений "отличились в негативном плане в явлениях, связанных с контрабандой".

Речь идет о руководителе ведомства в Одесской области Александре Довженко, во Львовской области – Александре Ткачуке, в Винницкой области – Олеге Зозуле, в Закарпатской области – Владимире Пахнюке и в Черновицкой области – Руслане Сторожуке.

Позже на сайте президента был также обнародован указ об увольнении руководителя СБУ в Волынской области Юрия Фелонюка.

За Луценко пришли

Также Зеленский вносит в Раду представление на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

"Есть юридическая позиция, связанная с тем, несмотря на изменения в законе о прокуратуре, о том, что генеральный прокурор не должен иметь юридического образования, другие нормы закона о прокуратуре говорят, что генпрокурором может быть лишь человек, имеющий юридическое образование. Этот человек осуществляет процессуальные функции, поэтому соответственно он должен иметь как юридическое образование, так и соответствующий опыт в сфере права", - пояснил Рябошапка причины увольнения Луценко.

Источник: korrespondent.net