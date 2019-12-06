В результате дорожно-транспортного происшествия в Киевской области на трассе Киев-Одесса пострадали семь человек. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС в среду, 12 июня.

"В 7:51 утра поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге 142 км Киев-Одесса, вблизи села Юрковка. На место происшествия прибыли спасатели 8-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Ставище. Бойцы ГСЧС отключили аккумуляторы автомобилей от питания, чтобы избежать возгорания и передали пострадавших в руки медицинских работников", – говорится в сообщении.

Пострадавших в ДТП доставили в Жашковскую центральную районную больницу. На месте происшествия работали пять человек личного состава и одна единица техники. Причину ДТП устанавливает полиция.

Cмотрите фотогалерею: В ДТП на трассе Киев-Одесса пострадали семь человек

Напомним, 11 июня в Закарпатской области в результате падения в реку лесовоза погибли пятеро жителей села Тарасовка Тячевского района. Спасателям удалось найти тела всех погибших.

Также сообщалось, что в Мариуполе сотрудник прокуратуры сбил женщину на "зебре". Пострадавшую с травмами госпитализировали.

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Источник: korrespondent.net