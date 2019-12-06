Стефанчук: Конституция будет изменена

Представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук считает, что Конституция Украины должна быть изменена, а конституционная комиссия восстановлена. Такие заявления он сделал в интервью РБК Украины 12 июня.

"Конституция будет изменена, но будет ли она изменена в какой-то части или же в целом, возможно, на референдуме – все это вопрос дискуссии", – сказал Стефанчук.

Он добавил, что в стране восстановят работу конституционной комиссии, поскольку президент и власть должны "задавать направление, а именно профессионалы должны формировать структуру и логику".

По его мнению, при изменении Основного закона стоит обратить внимание на права и свободы граждан, а не полномочия парламента и президента, как это делали ранее.

"Там масса декларативных прав, которые совершенно не имеют ни механизма реализации, ни механизма защиты этих прав. Это надо менять", – сказал Стефанчук.

Представитель Зеленского подчеркнул, что за государством должны быть закреплены сервисные функции, так как в этом и есть суть либертарианства.

"Наша цель – украинская либеральная экономика", – заявил он.

Ранее Стефанчук рассказал о планах Зеленского на первые 100 дней президентства. Он также предложил ввести двухпалатный парламент и сообщил, что в языковой закон могут внести правки, если они понадобятся для его выполнения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net