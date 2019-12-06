Загрязнение Роси: количество химикатов на месте утечки в 200 раз выше нормы

В месте утечки химикатов в селе Збаржевка Винницкой области зафиксировано превышение допустимого содержания гербицидов в 200-600 раз. Об этом на брифинге в среду, 12 июня, сообщил первый заместитель начальника главного управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области Александр Сорочан, сообщает Украинформ.

В то же время в колодцах села Збаржевка, по его словам, остаточного количества ядохимикатов не обнаружено.

"Это свидетельствует о том, что эти вещества не попали в воду. Однако, в водоеме Нижний пруд, в который непосредственно попали химические соединения в результате ДТП, есть превышение концентрации ядохимикатов. В частности, концентрация гербицида Тарга Супер в водоеме превышена от 200 до 600 раз", - сообщил Сорочан.

По его словам, специалисты Института экогигиены и токсикологии имени Медведя осуществили лабораторные исследования в местах питьевого водозабора города Белая Церковь, где протекает река Рось. Согласно результатам анализа проб воды, никаких ядохимикатов там не обнаружено. Это можно объяснить тем, что в водоеме, в который непосредственно попали вещества, нет столь сильного течения, чтобы отнести их от места утечки на значительное расстояние.

Заведующий отделом эпидемиологического надзора (наблюдения) и профилактики неинфекционных заболеваний Винницкого областного лабораторного центра Минздрава Украины Александр Мельник добавил, что тщательно исследуется и качество воды в колодцах села Збаржевка, поскольку объекты вдоль загрязненного водоема могут иметь гидравлическую связь с ним через грунтовые воды, что, обычно, не обнаруживается на первом этапе.

До сих пор в отобранных пробах воды не было обнаружено остаточного количества пестицидов. 11 июня для проведения анализа доставлена очередная партия проб воды, результаты исследования которой будут известны в ближайшее время.

Мельник также отметил, что будет изучаться качество воды и в колодцах населенных пунктов, расположенных ниже по течению загрязненного водоема.

Напомним, в селе Збаржевка Винницкой области в реку Рось перевернулся грузовик с химическими препаратами, вследствие чего погибла рыба и все обитатели водоемов. Было принято решение о прекращении водоснабжения в городе Белая Церковь.

В связи с загрязнением воды, в Белой Церкви и Умани ввели аварийный режим водоснабжения.

Позже премьер-министра Владимир Гройсман сообщил, что угроза отравления химикатами, попавшими в реку Рось миновала.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net