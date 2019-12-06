В 2020 году на дороги выделят рекордную сумму

В 2020 году на дорожные работы из Дорожного фонда будет выделено 75 млрд грн. Об этом на заседании правительства в среду, 12 июня, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Также министр отметил, что необходимо в бюджете на следующий год предусмотреть дополнительно около 50 млрд грн на территориальные дороги, которые соединяют административные центры областей с районными центрами, городами областного значения, города областного значения между собой и административные центры районов между собой.

Глава Укравтодора Славомир Новак напомнил, что в этом году на дороги будет направлено 55 млрд грн.

"В этом году в Дорожный фонд поступит более 50 млрд грн, а с учетом средств международных финансовых организаций эта цифра составит 55 млрд грн. Все эти средства пойдут на ремонт и строительство дорог", - сказал он.

Из этой суммы Укравтодор получит 33 млрд грн, на дороги местного значения властям 14,6 млрд грн, а фонд безопасности – 2,1 млрд грн.

Отметим, сегодня правительство рассматривает ряд инфраструктурных вопросов. Премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, как ездит по неремонтируемым дорогам, из-за которых приходится менять колеса.



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Источник: korrespondent.net