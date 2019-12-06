Названа дата визита Зеленского в Берлин

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и президент Украины Владимир Зеленский встретятся в Берлине 18 июня. Об этом сказано в плане мероприятий, который распространила пресс-служба главы Германии в среду, 12 июня.

"Дворец Бельвю. Переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским", - гласит одна из строчек списка.

Указанный дворец является резиденцией президента Германии. Стоит отметить, что какие темы будут обсуждать главы государств, пока неизвестно.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский намерен посетить Париж и Берлин в июне.

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Источник: korrespondent.net