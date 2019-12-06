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12. 06. 2019

В Москве задержаны 200 участников несанкционированного митинга

В Москве в ходе несанкционированного марша в поддержку журналиста Ивана Голунова задержаны более 200 человек. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Москве в среду, 12 июня.

Задержанным вменяют нарушение порядка проведения массовых мероприятий. Марш не был согласован с городскими властями.

Полиция также сообщила, что всего в акции приняли участие 1200 человек.

Стоит отметить, что в России сегодня национальный праздник, выходной и меры безопасности усилены.

Протестующие вышли на акцию в футболках "Я/Мы Иван Голунов".

По данным ОВД, задержали Алексея Навального, журналистов изданий Медуза, Дождь, Reuters, Коммерсант, Эхо Москвы, Новой газеты и главного редактора МБХ-Медиа.

Люди подошли на Петровку. Видео: МБХ медиа pic.twitter.com/DZAS4aXgkF

— МБХ Медиа (@MBKhMedia) June 12, 2019

Ранее анонсировалось, что на митинге ожидается около 10 тысяч человек. 

Отметим, что митинг несанкционированный. При этом, сам журналист и Медуза были против его проведения, о чем официально заявили.

Напомним, Голунов был задержан 6 июня по обвинению в торговле наркотиками. Накануне МВД закрыло против него дело, он был освобожден из-под домашнего ареста.

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Источник: korrespondent.net

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